calcio

Il Palermo si prepara all'incontro con l'Avellino

Seduta d'allenamento pomeridiana per il Palermo, che ha proseguito oggi il percorso d'avvicinamento al match di sabato pomeriggio contro l'Avellino.

di Marco Gullą | Pubblicata il: 22/11/2017 - 18:11:28 Letto 442 volte

Seduta d'allenamento pomeridiana per il Palermo, che ha proseguito oggi il percorso d'avvicinamento al match di sabato pomeriggio contro l'Avellino.

Al ''Tenente Onorato'' di Boccadifalco, i rosanero hanno svolto un lavoro di forza differenziato tra chi ha giocato e chi non ha giocato contro il Cittadella. La seduta è proseguita con esercizi sul possesso palla ed è stata conclusa da una partita in porzione ridotta del terreno di gioco per coloro che non sono scesi in campo lunedì sera.

Lavoro differenziato programmato e fisioterapie per Radoslaw Murawski, differenziato e cure dei fisioterapisti per Gaetano Monachello. Riatletizzazione per Norbert Balogh, riatletizzazione e fisioterapie per Pawel Dawidowicz. Gabriele Rolando, infine, si è sottoposto alle cure dei fisioterapisti.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!