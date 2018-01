calcio

Il Palermo si prepara per la gara contro il Brescia

Il Palermo scalda i motori per la gara di sabato al Barbera contro il Brescia...

di Marco Gullą | Pubblicata il: 23/01/2018 - 20:11:32 Letto 364 volte

Il Palermo scalda i motori per la gara di sabato al Barbera contro il Brescia. Seduta d'allenamento mattutina per la formazione siciliana che ha ripreso oggi il percorso d'avvicinamento al match di sabato pomeriggio contro il Brescia. I rosanero hanno svolto, al ''Tenente Onorato'' di Boccadifalco, dei lavori di prevenzione in palestra seguiti da esercizi di attivazione. La seduta si è conclusa con partite a tema e partite su porzione ridotta del terreno di gioco. Mato Jajalo, Josip Posavec, Gabriele Rolando ed Aljaz Struna hanno lavorato col gruppo.

Allenamento differenziato programmato e fisioterapie per Giuseppe Bellusci, riatletizzazione e cure dei fisioterapisti per Andrea Ingegneri e Michel Morganella. Fisioterapie per Andrea Rispoli. Stefano Moreo, infine, ha usufruito di un permesso societario.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!