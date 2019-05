Il Palermo ''torna'' in serie B, sentenza della Corte d'Appello

Palermo in Serie B

Il Palermo "torna" in serie B. Venti punti di penalizzazione in classifica nel campionato di serie B appena concluso: è questa la sentenza della Corte di appello della Figc per il Palermo, accusato di illecito amministrativo. La squadra siciliana era stata condannata in primo grado alla retrocessione in C.

Per effetto di questa sentenza, invece, retrocede il Foggia oltre al Padova e il Carpi. Il playout per la quarta retrocessione sarà tra Salernitana e Venezia.

Le parole del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando: "La Giustizia sportiva ha cancellato l'assurda retrocessione in serie C, che non avrebbe tenuto in alcun conto i risultati sportivi raggiunti dalla squadra.

Nel confermare la vicinanza della città e dell'amministrazione ai colori rosanero, crediamo che la promozione sia solo rimandata di un anno."

