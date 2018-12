Il Palermo vince a Padova ed è sempre più primo

Padova-Palermo

Grande vittoria del Palermo che espugna Padova 1-3.

Grande vittoria del Palermo che espugna Padova 1-3. Pochi cambi, Moreo dal 1' e Puscas in panchina. In difesa out Struna, Bellusci e Rispoli, Stellone punta quindi su Szyminski, Rajkovic, Salvi e Aleesami. Ed è proprio dal grande lavoro sugli esterni che il Palermo di oggi raccoglie buona parte delle sue fortune. Il terzino norvegese è preciso come poche volte in questo campionato, dialoga benissimo con gli attaccanti e ripiega senza lasciare voragini dietro di sé. Il Palermo e il Padova, gemellate di lungo corso e oggi con due divise celebrative, escono dal campo sotto gli applausi dei tifosi rosanero e i fischi di quelli veneti contro i propri giocatori. Insomma tutto bene, soprattutto in classifica dove i rosanero tengono a bada il Pescara (vittorioso ieri con il Carpi) e il Lecce che dovrà vedersela con il Perugia.

Avvio di gara scoppiettante per il Padova che mette subito alla prova la difesa rosanero. Al 3' punizione di Clemenza e palla velenosa che viene bloccata da Brignoli dopo avere attraversato in profondità tutta l'area. Passa appena un minuto e i padroni di casa tornano a impegnare Brignoli, questa volta miracoloso sul doppio tentativo di uno scatenato Bonazzoli. Il primo squillo dei rosanero arriva al 9' con Nestorovski che prova a sorprendere Perisan da fuori area, ma il tiro non è irresistibile. Il tema del primo quarto d'ora è quindi chiarissimo: giropalla del Palermo e Padova aggressivo in contropiede.

Sempre al quarto d'ora è ancora il Palermo a proporsi in avanti. Angolo dalla sinistra di Falletti, Salvi serve di testa Trajkovski che insacca a due passi. Ma la posizione è irregolare e l'esultanza dura poco. Al 22', sugli sviluppi di una punizione di Trajkovski, Bonazzoli si fa 70 metri di campo in contropiede senza però riuscire a finalizzare. La svolta, però, arriva al 30' ed è un capolavoro. Bonazzoli raccoglie in sforbiciata su cross di Contessa e batte un incolpevole Brignoli. Tutto splendido, peccato però che, in avvio d'azione, Belingheri fosse in posizione di fuorigioco. Il Palermo recrimina.

Passano i minuti e il Palermo si ricorda di essere di altra categoria. Al 35' arriva l'autogol del Padova annullato per fuorigioco di Nestorovski e dopo appena 8' il connazionale Trajkovski rimette in piedi la partita. Un ottimo Aleesami scende sulla sinistra, serve Trajkovski che triangola deliziosamente con Nestorovski e va in rete con un esterno di fino.

Nella ripresa cambia poco, è sempre il Palermo a fare la partita seppur a cospetto di una squadra mai doma. Bonazzoli è la vera spina nel fianco della difesa rosanero che riesce però a tenerlo a bada. Nel Padova entra l'ex Della Rocca, ma sono gli uomini di Stellone a far ancora male.

Al 23' Falletti raccoglie palla sulla destra e crossa al centro, Moreo devia di testa e Rajkovic realizza in spaccata. Adesso il Palermo gioca in scioltezza, palleggia e ricama a centrocampo. E proprio da un nuovo fraseggio in profondità arriva anche il tris di capitan Nestorovski su filtrante del solito, generosissimo, Moreo: difesa alle spalle e staffilata sul primo palo che non lascia scampo a Perisan.

Stellone a questo punto amministra: fuori Nestorovski, Moreo e Falletti, dentro Puscas, Murawski e Fiordilino. Il finale però non si scalda mai, eccezion fatta per il tentativo di incornata di Contessa al 41'. I rosanero vincono e continuano a volare.

