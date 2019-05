Ascoli-Palermo

Il Palermo vince ad Ascoli e spera ancora

Il Palermo batte l’Ascoli 2-1 e crede ancora alla serie A.

La cronaca: Rossi cambia ed esclude Rispoli e Aleesami, dentro Szyminski e Mazzotta, in avanti Moreo con Puscas. Al 5’ci potrebbe stare un rigore per il Palermo: Trajkovski serve un grande filtrante in profondità per l’attaccante che prova a saltare il portiere ma con un guizzo Lanni riesce a salvare, il contatto c’è. Dopo qualche minuto ancora palla dentro per Moreo che svetta di testa, palla alta ma di poco. Ritmi lenti e match sonnacchioso, il Palermo non riesce a creare gioco. 23’ Moreo prova l’azione personale sulla destra, poi crossa forte per Puscas che non riesce a colpire bene verso la porta. L’Ascoli si affida a lunghi lanci che però non impensieriscono la retroguardia rosanero. L’occasione più nitida è al 43’, Mazzotta entra in area e mette dentro un pallone interessantissimo per Moreo che apre troppo il compasso e conclude addosso ad un difensore bianconero, poi Trajkovski spara alto.

Ripresa, il Palermo cerca di uscire le unghia ma l’Ascoli regge bene in difesa. Rosanero che appaiono poco aggressivi, senza mordente e totalmente confusi quando si tratta di imbastire la manovra. Al 55’ altra ghiotta occasione per i rosa, palla che dopo un rimpallo favorisce Moreo che tutto solo tira in porta, miracolo di Lanni. 60’ il Palermo passa in vantaggio, palla dentro per Szyminski che conclude in porta, Lanni salva ma sul tap-in c’è Moreo che mette dentro la palla dello 0-1. La gioia dura poco, l’Ascoli pareggia al 63’ con Addae che su palla inattiva arriva prima di tutti e con una vera zampata sotto porta batte Brignoli, 1-1. Trajkovski al 70’ scappa via e mette in mezzo, Puscas non ci arriva per centimetri. Rossi toglie Puscas e mette dentro Falletti. 81’ palla dentro di Falletti, Haas salta di testa ma la palla non inquadra la porta, altra occasione che sfuma. Dopo un minuto rosa che segnano con Trajkovski, ma rete che viene annullata per fuorigioco di Falletti. 86’ il Palermo questa volta segna ed è tutto buono, palla in profondità di Jajalo per Haas che buca Lanni e porta in vantaggio i rosa, 1-2. Finisce così, il Palermo ci crede ancora.

