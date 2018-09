Palermo-Perugia

Il Palermo vince ancora, 4-1 al Perugia

Bella vittoria per il Palermo che batte il Perugia 4-1.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/09/2018 - 17:02:29 Letto 344 volte

Bella vittoria per il Palermo che batte il Perugia 4-1.

La cronaca:

Tedino esclude Puscas e dà fiducia a Nestorovski supportato da Trajkovski. Inizio molto equilibrato con il Palermo che cerca di capire l’organizzazione di gioco del Perugia. I rosanero però hanno più mordente e indirizzano subito la partita sul binario giusto: Al 14’ il gol del vantaggio, calcio d’angolo di Trajkovski verso il centro dell’area di rigore, Bellusci usufruisce di un blocco di Rajkovic e colpisce di testa tutto solo all’altezza del dischetto.

Il Palermo gioca bene e dopo quattro minuti raddoppia: Trajkovski inventa sulla trequarti, Aleesami taglia il campo verso il centro e fa assist per Nestorovski che con un bel sinistro a giro punisce Gabriel. Due tiri, due gol per il Palermo. La squadra di Tedino gestisce bene il vantaggio e non permette quasi nulla al Perugia che appare imballato.

Rosa vicini al terzo gol nel finale di tempo con il solito Trajkovski, il macedone stavolta tira di sinistro da dentro l’area di rigore e la palla esce alla destra di Gabriel di un soffio.

Nella ripresa non cambia praticamente nulla, Palermo padrone del campo e Perugia assolutamente mai in partita. Al 57’ arriva il tris e gara chiusa: scambio Nestorovski-Haas e palla in mezzo per Trajkovski che appoggia in rete da due passi, 3-0.

Il Perugia sfiora il gol con Mustacchio ma il perugino “sporca” il tiro da ottima posizione. Il Palermo arrotonda al 67’ grazie al rigore segnato da Nestorovski, battuta perfetta e doppietta per il macedone. E

ntrano Fiordilino e Murawski, il Perugia trova nel finale il gol con Dragomir che non cambia assolutamente nulla.

Tre punti che permettono ai rosa di salire al terzo posto, a due punti dalla capolista Verona.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!