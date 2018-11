Palermo-Cosenza

Il Palermo vince ancora ed è primo: le parole di Stellone *VIDEO*

Vittoria sofferta ma meritata, il Palermo batte il Cosenza 2-1 ed è primo in classifica.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/11/2018 - 17:11:07 Letto 400 volte

La cronaca: Stellone conferma la coppia d’attacco Nestorovski-Moreo con Trajkovski a supporto. Ritmi lenti all’inizio, il Palermo non riesce a carburare. La prima occasione è però di marca calabrese con Maniero,i l bomber del Cosenza va a un passo dal gol dopo una palla rubata a Struna, il tiro del numero 19 finisce fuori di nulla. Rosanero che non riescono a far girare palla, Cosenza ben messo in campo. Al 20’ finalmente uno squillo per la compagine siciliana, punizione di Trajkovski, il macedone calcia, la palla supera la barriera e finisce fuori di poco. Il Palermo fa possesso palla ma non riesce mai a rendersi pericoloso, Cosenza che invece si affida alle ripartenze. Poco spettacolo, gara brutta e che non produce occasioni da gol.

Ripresa, subito Moreo si rende pericoloso ma non tira da buona posizione. Palermo che insiste e ci prova anche sulle palle inattive ma la difesa del Cosenza regge. 56’ Nestorovski ha l’occasione per il vantaggio ma spreca calciando male da ottima posizione. I minuti scorrono e il Palermo non riesce a trovare gli spazi giusti per colpire. Stellone mette dentro Falletti per dare maggiore vivacità al reparto offensivo. Al 71’ grande occasione per il Cosenza con Baclet che scappa tutto solo e prova il diagonale, palla bloccata a terra da Brignoli. Il Palermo la sblocca al 77’, angolo perfetto per la testa di Salvi che beffa tutti e mette dentro la palla del vantaggio, 1-0. Neanche passa un minuto e arriva però il pareggio del Cosenza, palla dentro per Baclet che questa volta anticipa proprio Salvi e batte Brignoli per la rete dell’1-1. Entra Puscas e all’85’ l’attaccante romeno va ad un passo dal gol con un tracciante che scheggia la traversa. Sempre Palermo, 88’ gran palla per Falletti che arriva in corsa e tira in porta, palla che si alza di pochissimo. 90’ passa di nuovo avanti il Palermo, grande palla per Nestorovski che confeziona un delizioso cucchiaio per Puscas che deve solo appoggiare in rete la palla che regala al Palermo il primato in classifica.

