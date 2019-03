Palermo-Lecce

Il Palermo vince e allontana la crisi

Il Palermo batte il Lecce 2-1 e si porta al secondo posto in classifica.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/03/2019 - 21:15:19 Letto 367 volte

Il Palermo batte il Lecce 2-1 e si porta al secondo posto in classifica.

La cronaca: tutto confermato, Stellone si affida alla difesa a quattro, in avanti ci sono Nestorovski e Puscas, con Trajkovski trequartista. E dopo tre minuti proprio Trajkovski la sblocca, palla al limite e diagonale velenoso che si infila all’angolino, Palermo in vantaggio subito. All’11’ il Lecce si fa vivo dalle parti di Brignoli, La Mantia prova il colpo di testa ma non riesce a impattare bene e la palla finisce lontana dalla porta. Il Palermo fa girare palla ma i salentini gradualmente iniziano a prendere campo. 22’ bella parata di Brignoli, Falco tira di sinistro dal limite dell’area, bene il portiere rosa che respinge in angolo. Il Palermo inizia ad avere difficoltà a creare gioco così il Lecce appare più vivace ed è pericoloso. 40’ Falco pericoloso, l’attaccante rientra sempre da destra sul sinistro e calcia a giro, Brignoli para ancora una volta bene. Prima della fine del tempo, Lecce ad un passo dal pari, calcio di punizione di Falco per La Mantia che calcia al volo di destro ma il portiere rosa respinge sul palo.

Ripresa, Palermo pericoloso subito con Nestorovski, il macedone calcia da posizione defilata e palla che sfiora il palo. La gara è bella, Lecce che torna a farsi pericoloso con La Mantia che di testa mira sotto la traversa, miracolo ancora di Brignoli che salva il risultato. 53’ il Palermo raddoppia: Chochev fa velo per Puscas che entra in area, si beve Meccariello e mette alle spalle di Vigorito, bel gol e 2-0. Brignoli è davvero super, al 58’ Falco entra in area e mira all’angolo, ma il portiere rosanero salva ancora di piede. Adesso il Palermo gioca con maggiore tranquillità, Lecce che invece accusa il colpo ma si rende pericoloso al 68’ sempre con il solito Falco che ci prova da ogni zolla del campo, palla ancora una volta a lato. Stellone imbottisce la difesa, fuori Nestorovski e dentro Szyminski. I minuti scorrono, il Lecce si sgonfia e il Palermo addormenta il match. Nel finale il Lecce va in gol con Tabanelli, gran gol con un tiro al volo che non dà scampo a Brignoli.

Finisce 2-1, tre punti d’oro per i rosa.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!