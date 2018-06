finale play-off

Il Palermo vince il primo round, 2-1 contro il Frosinone

Il Palermo vince 2-1 e si aggiudica il primo round contro il Frosinone.

di Marco Gullą | Pubblicata il: 13/06/2018 - 22:39:55 Letto 432 volte

Il Palermo vince 2-1 e si aggiudica il primo round contro il Frosinone.

La cronaca: Stellone cambia formazione rispetto alle previsioni della vigilia: difesa a tre e Nestorovski in avanti assieme a Coronado e La Gumina. La gara si mette immediatamente male per i rosanero, Ciano azzecca il tiro del “mercoledì” e fa secco Pomini con un gran tiro dal limite, un gran gol che porta avanti il Frosinone. Il Palermo accusa il colpo, la formazione di Stellone ha poche idee a centrocampo, il Frosinone non è spumeggiante ma regge le offensive del Palermo. I rosa reclamano un rigore per una trattenuta su Nestorovski, probabilmente ci stava il penalty.23’ Coronado batte dall'area piccola, Nestorovski, contrastato dalla difesa ospite manda alto di testa da due passi. Al 30’ Coronado mette in mezzo dalla bandierina, stacca Dawidowicz che di testa sfiora il gol sul secondo palo. Il pallone termina fuori di un soffio. Il Palermo attacca e il Frosinone gioca di ripartenza. Il Palermo continua ad insistere e al 45’ trova il pari: controllo e 'puntata' di destro di La Gumina, su appoggio di Coronado, a sorprendere Vigorito, velocità di esecuzione eccezionale per il giovane attaccante dei rosanero. Esplode il Barbera.

Ripresa, nessun cambio da parte dei due allenatori. Ritmi che si abbassano e regna l’equilibrio, il Palermo prova a giocarla sugli esterni. 60’ ancora una palla invitante per La Gumina che stoppa e tira in porta, palla alta. Il Frosinone cerca di far scorrere il cronometro e far circolare palla, i rosa invece faticano a trovare spazi. Stellone prova la carta Trajkovski al posto di Rispoli. Mancano idee, Coronado cerca il gran gol dalla distanza ma trova i sediolini della curva sud. Al 78’ palla d’oro in mezzo, Nestorovski cicca ma fa quasi assist per Aleesami che arriva con il piede sbagliato – il destro – e non riesce a correggere in porta. All’81’ il vantaggio rosanero, Coronado in mezzo su angolo, Terranova anticipa Dawidowicz e fa un clamoroso autogol, Palermo avanti, 2-1.Dopo un minuto clamorosa occasione per il terzo gol, palla dentro per Nestorovski che di testa impegna Vigorito, sul tap-in Aleesami spara alto. Il Palermo mantiene il pallino del gioco e non rischia più nulla, finisce 2-1 e adesso testa solo alla gara di sabato.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!