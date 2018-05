Calcio

Il Palermo vince ma va ai play-off, in serie A il Parma

In serie A va il Parma, Palermo che vince a Salerno ma finisce quarto. Adesso saranno play-off. La cronaca: Stellone cambia modulo e si affida al 4-3-1-2, con Moreo e La Gumina in avanti e Trajkovski a supporto. Il Palermo gioca bene e domina il match sin dall’inizio. All’8’ Palermo che recrimina per un gol annullato ingiustamente: Rispoli va in gol su una ribattuta corta di Radunovic, ma l'arbitro annulla per una dubbia posizione di off-side. Il Palermo gioca bene e crea occasioni, al 20’ Trajkovski riceve sulla trequarti e prova la conclusione senza, però, inquadrare lo specchio. 35’ occasione per La Gumina, l'ex Ternana riceve in area piccola ma impatta malissimo e favorisce il recupero di Radunovic. Sciupata una ghiotta opportunità. Il Palermo gioca con grande serenità e a fine tempo trova l’eurogol del vantaggio con Cjochev che riceve la palla all'altezza della lunetta e dopo un primo controllo spedisce la palla all'incrocio con una fantastica volée, 0-1. Palermo che a fine tempo sarebbe terzo, in virtù della vittoria del Parma e della sconfitta del Frosinone.

Ripresa, Palermo che continua a fare la partita, al 50’ Aleesami vicino al raddoppio con un tracciante dalla distanza, miracolo di Radunovic. La Salernitana inizia a giocare e ci prova con alcuni cross che però sono controllati dalla difesa rosanero. 56’ grande occasione per Rosina che da ottima posizione spara in curva. Intanto il Parma raddoppia. I rosanero controllano il gioco e provano a chiuderla ma Trajkovski prende il pieno il palo da posizione centrale, sfortunato. Il Frosinone intanto ribalta ed è in serie A. Intanto si fa male seriamente Chochev che esce dal campo piangendo, un’altra tegola per Stellone. Il Palermo la chiude nel finale con La Gumina che smarcato da Gnahorè supera Radunovic con facilità. Finisce 0-2, Palermo ai play-off.

