Inchiesta Palermo, l'Anm chiede tempi rapidi: domani nuovi atti

Sono momenti di tensione, non soltanto per l'inchiesta riguardante il Palermo calcio ma anche all'interno della magistratura.

Sono momenti di tensione, non soltanto per l’inchiesta riguardante il Palermo calcio ma anche all’interno della magistratura. L’Anm chiede che si faccia chiarezza in tempi brevi, ma intanto emergono nuove ombre che riguarderebbero la gestione degli incarichi alla sezione fallimentare.

L’Anm con il suo presidente Giovanna Nozzetti, ha diramato questa nota: “Le recenti notizie di indagini della Procura di Caltanissetta su stimati colleghi palermitani, sconvolgono e rattristano. Siamo assolutamente convinti, sia chiaro, del diritto e del dovere di chi ha la competenza di intervenire quando si ritiene siano stati violati precetti di legge. Auspichiamo, però, che gli accertamenti avvengano nel più breve tempo possibile. Siamo fiduciosi che i colleghi coinvolti, che sono magistrati ma rimangono cittadini con i loro diritti e le loro garanzie, riescano a chiarire – nel processo, e non sulla stampa, e nel necessario contraddittorio, come deve essere per ogni persona indagata – gli addebiti mossi a loro carico”.

