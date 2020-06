Incidente

Incidente stradale per Alex Zanardi

Ore d'ansia per Alex Zanardi rimasto coinvolto in un incidente stradale in provincia di Siena.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/06/2020 - 18:03:27 Letto 419 volte

Ore d'ansia per l'ex pilota di Formula Uno Alex Zanardi, rimasto coinvolto in un incidente stradale in provincia di Siena, durante una delle tappe della staffetta di Obiettivo tricolore, viaggio che vede tra i partecipanti atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica.

L’incidente è avvenuto lungo la statale 146 nel comune di Pienza. Da quanto appreso è coinvolto un mezzo pesante. Sul posto intervenuto l’elisoccorso per trasferire Zanardi in ospedale.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!