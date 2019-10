lotta al razzismo

Italia-Armenia a Palermo con una importante novità

Un radar antiterrorismo contro i buu razzisti. Ad annunciarlo è stato il presidente della Figc, Gabriele Gravina.

21/10/2019

Possibile svolta nella lotta al razzismo. La FIGC, infatti, sta studiando la possibilità di inserire negli stadi un radar antiterrorismo contro i buu razzisti. Ad annunciarlo è stato il presidente della Figc, Gabriele Gravina: “Esiste un radar passivo, in dotazione all’antiterrorismo, che capta con microfoni direzionali la provenienza di un rumore”.

“Può scovare in diretta chi sta facendo un coro razzista. O anche ricostruire la traiettoria di un petardo. Bastano due pannelli per settore, il costo non è proibitivo, lo produce un’azienda italiana. C’è solo un ostacolo legato alla privacy, perché può ascoltare conversazioni private allo stadio, ma è uno strumento micidiale. Vogliamo coordinarci con il Viminale, contiamo di testarlo in Italia-Armenia a Palermo“, conclude Gravina.

