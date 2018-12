La Braciera Palermo si regala #UnCanestroPerNatale: con Virtus Trapani vince la solidarietà

Basket

La Braciera Palermo si regala #UnCanestroPerNatale: con Virtus Trapani vince la solidarietÓ

Natale sereno sul campo, meraviglioso fuori per La Braciera Palermo che nell’ultima uscita del 2018 supera in casa la Virtus Trapani per 83-58. Due punti importanti per i rosanero di coach Vallesi, impreziositi da un sabato sera al PalaMangano dedicato alla solidarietà e ai bambini della Onlus Serenità.

Solito avvio sull’acceleratore per i giovani ospiti allenati da coach Cardillo, raggiunti e superati dai palermitani poco prima della fine dei primi 10’ di gioco, con la prima delle quattro ‘bombe’ di giornata firmate da Giulio Paternò e le solite penetrazioni brucianti di Calò. Gestione e superiorità da parte dei padroni di casa nel secondo periodo, con Paternò e Trevisano da oltre l’arco e capitan Cuccia a farsi vedere non solo nelle assistenze ai compagni, ma anche a referto.

La reazione di Trapani arriva in apertura di ripresa con Martinez e Gentile a suonare la carica, rinvigoriti dalle due triple di fila di Schifano. Dall’altra parte del parquet è Melone ad entrare prepotentemente sul tabellino con tre triple che fanno entusiasmare il festante pubblico del PalaMangano, anche stavolta numeroso nonostante il vicino Natale e l’orario serale del match. L’ultimo quarto diventa ben presto una fase di gestione del vantaggio per i rosanero, che dal +12 del 30’ chiudono con il finale di +25 che punisce forse troppo severamente una Virtus Trapani che di correre non smette mai, se non proprio nel finale.

Esordio per il classe 2000 Audino e minuti importanti per Won, Chiri e Tasca in chiusura di match ne La Braciera Palermo, che dopo la sirena festeggia insieme ai bambini della Cooperativa Serenità, alla quale durante la partita è stata destinata anche una ricca e generosa raccolta fondi per i regali di Natale.

Un assoluto successo l'iniziativa "Un Canestro per Natale", organizzata da Palermo Basket, Tecnica Sport e Cooperativa Serenità concretizzatasi ieri sera, nel corso del match de La Braciera Palermo Basket contro la Virtus Trapani. Attraverso la raccolta fondi durata per tutta la settimana, finalizzata alla riffa di Natale con in palio alcuni dei prodotti ufficiali rosanero, sono stati raccolti ben 800 euro interamente devoluti alla Onlus Serenità che ha potuto così comprare dei regali ai piccoli ospiti della struttura, che accoglie bambini a rischio emarginazione e con situazioni familiari difficili.

"Ieri sera si sono giocate due partite - le parole di Rosa Maria Bevetta, rappresentante legale della Cooperativa Serenità -: quella del Palermo Basket, ma anche quella dell'amore nei confronti dei nostri bambini della Comunità Coccinella e della Cooperativa Serenità. Con quanto raccolto abbiamo potuto donare loro un regalo speciale, che in condizioni normali non si sarebbe potuto comprare. Le risorse economiche che riceviamo per tenere vive queste comunità arrivano ogni tanto, non sempre. Riusciamo a comprare il necessario per la quotidianità, mentre ieri siamo riusciti ad esaudire i desideri che i bambini avevano scritto sulle loro letterine a Babbo Natale."

"È stato un grande privilegio per noi poter partecipare a questa iniziativa - spiega Francesco Lima, presidente de La Braciera Palermo -. Questo genere di iniziativa sono proprio ciò che avevamo in mente all'inizio di questa nostra nuova attività sportiva, poter portare nel nostro piccolo felicità e divertimento ai più piccoli attraverso una semplice serata di pallacanestro. Ammiriamo molto ciò che realtà come la Cooperativa Serenità riescono a fare ogni giorno e aver potuto regalare un po' di gioia per queste Festività vale molto più di una vittoria sul parquet".



LA BRACIERA PALERMO - VIRTUS TRAPANI 83-58

Parziali: 17-14, 39-30 (22-16), 66-54 (21-24), 83-58 (17-4)

Palermo: Micale, Audino 2, Won 2, Leone, G. Paternò 23, Caló 19, Fontanilla, Cuccia 10, Chiri, Melone 9, Tasca, Trevisano 18. All. Vallesi

Trapani: Bruno 4, Gentile 13, Martinez 9, Gucciardi, Schifano 13, Perrone 10, Peraino 1, Cardella, Modica 2, Milazzo, Nicosia 6. All. Cardillo

Arbitri: Di Giorgi e Scuderi

