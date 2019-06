iscrizione campionato

La Lega si sbagliava, il Palermo verso l'iscrizione al campionato. Oggi si chiude

Il Palermo calcio ha ricevuto in serata una nuova comunicazione dalla Lega.

La conferma dalla Lega Serie B è arrivata: il dietrofront è ufficiale. Il Palermo calcio ha ricevuto in serata, poco dopo le 21.30, una nuova comunicazione con cui la Lega chiarisce definitivamente quello che adesso può definirsi uno “spiacevole equivoco”: ai fini dell’iscrizione il club rosanero, ai fini della regolarità dell’iscrizione, dovrà versare solo i debiti sportivi, ossia solo la cifra di 328.126,57 euro e non anche quella dei pignoramenti (circa 1,7 milioni).

All’interno della missiva si sottolinea come tale valutazione arrivi dopo una richiesta di parere pro veritate ad un avvocato (prof. Guido Valori) per verificare l’ammontare esatto delle somme dovute dal club, ammettendo l’errore rispetto a quanto precedentemente comunicato via Pec nella serata del 22 giugno.

