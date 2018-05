Nuovo CT

La nazionale italiana affidata a Roberto Mancini

Tra Mancini e la Nazionale è fatta: manca però l'o.k. dello Zenit, variabile non da poco in una trattativa ancora da concludere.

08/05/2018

Tra Mancini e la Nazionale è fatta: manca però l’o.k. dello Zenit, variabile non da poco in una trattativa ancora da concludere. Mancini e la Nazionale sono d’accordo su tutto: il prossimo c.t. ha accettato il taglio dello stipendio, per lui circa 2 milioni netti all’anno per un biennale, poi si parlerà di staff. Mancini e la Figc stanno anche progettando il futuro della squadra: si parte dal ritorno di Mario Balotelli. Il 14 maggio Mancini finirà la stagione con lo Zenit, da quel momento dovrebbe cominciare il nuovo corso azzurro.

