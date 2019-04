Pantelleria Trail

La Perla Nera del Mediterraneo si colore di Ultra Trail

Pantelleria Trail, quarto appuntamento stagionale del Circuito Ecotrail Sicilia 2019 con il primo Ultra trail stagionale di ben 50 chilometri.

27/04/2019

Ultra Trail, trail, escursioni guidate, camminate non agonistiche, appuntamento imperdibile domenica 28 aprile per gli amanti della corsa in natura. Nella perla nera del Mediterraneo va in scena il Pantelleria Trail, quarto appuntamento stagionale del Circuito Ecotrail Sicilia 2019 con il primo Ultra trail stagionale di ben 50 chilometri. Un’occasione straordinaria per scoprire le meraviglie naturalistiche e paesaggistiche dell’Isola, con i suoi suggestivi ed incontaminati sentier, il suo lago e la sua montagna.

Il via dell’Ultra Trail domenica alle h 06.30 da Punta Spadillo, 2230 metri di dislivello altimetrico, lungo un percorso che attraverserà le bellezze del neo Parco Nazionale Isola di Pantelleria. Dal Lago di Venere, i trail runners saliranno per le Lave del Gelsifer e per la Cuddia di Midia, quindi scenderanno per le Grotte Benikulà, passando per Favara Grande e Balata dei Turchi risalendo fino a Monte Gibele e Montagna Grande e alla Cuddia Randazzo, per poi riaccendere fino Cala Cinque Denti.

Oltre ai 50 km dell’Ultra Trail, in programma anche il Gelfiser Trail, un trail agonistico sulla distanza di 21 km, oltre a due walk trail di 21. Ma già da inizio settimana allenamenti di gruppo, scalate ed escursioni hanno colorato strade e sentieri dell’Isola.

Ad organizzare l’evento, l’ASD Ecotrail Sicilia, società promotrice del Circuito Ecotrail Sicilia 2019, in collaborazione con Pantelleria Outdoor, col patrocinio del Comune di Pantelleria e con il contributo di diverse aziende locali che hanno messo a disposizione i prodotti tipici del territorio.

