L'Alfa Catania vince la finale, Eagles Palermo a testa alta

Sconfitta dal retrogusto agrodolce: adesso per entrambe la sfida pił importante per la promozione in Serie B

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/05/2018 - 10:46:44 Letto 357 volte

Si chiudono in Gara 2 di finale i playoff della Eagles Basket Palermo, con una sconfitta sì, ma che non ha un retrogusto poi così amaro. Il confronto, la serie e la stagione in Serie C siciliana vanno meritatamente all’Alfa Catania di coach Andrea Bianca che, dopo una regular season dominata in solitaria, ha spazzato i suoi avversari nei playoff vincendone sei su sei.

Al PalaMangano di Palermo il secondo atto è andato agli archivi sul 76-89, in un match che ha visto i palermitani allenati da coach Flavio Priulla combattere a testa alta, nonostante gli otto giocatori a referto e il fiato corto, riconsegnando un’immagine sicuramente più simile alla propria rispetto a quella mostrata in Gara 1. Anche nel pomeriggio di Palermo, l’Alfa Catania è riuscita a far valere la maggior freschezza e precisione. I tiri pesanti di Dauksys, Consoli e Gottini, così come il maiuscolo gioco nel pitturato di Kolonicny, hanno finito per incidere pesantemente sull’esito anche di questa Gara 2.

Nonostante una fase difensiva deficitaria, con troppi rimbalzi offensivi concessi agli avversari, i padroni di casa in maglia Eagles non hanno mai tirato i remi in barca, almeno sino agli ultimi minuti del match. Le incursioni vincenti di Bruno, insieme alle ottime scelte offensive del duo Giardina-Vranjkovic, erano riuscite addirittura a colmare la distanza e a far mettere la testa avanti ai biancorossi a metà del terzo quarto, grazie alla reazione dopo l’intervallo. Non è bastata la garra infinita di un Ranalli sempre a mezzo servizio, ma mai domo, così come l’apporto di Rappa e di un Levron che ha potuto finalmente giocare spezzoni di partita importanti.

Ma come anticipato, la delusione ha un sapore agrodolce: adesso, per Eagles e Alfa ci sarà la sfida più importante, quella dell’1, 2, e 3 giugno alle Fasi Nazionali per la promozione in Serie B.



EAGLES BASKET PALERMO-ALFA CATANIA 76-89

Parziali: 15-21, 20-24, 22-18, 19-26.

Eagles: Ranalli 4, Rappa 3, Giardina 18, Bruno 18, Vranjkovic 28, Bagnasco, Levron 5, Palmisano. All. Priulla

Alfa: Gottini 9, Ferrara 2, Signorello, Consoli 8, Riferi 4, Agosta 14, Florio 2, Patanè, Arena, Kolonicny 21, Dauksys 19, Abramo 10. All. Bianca

Arbitri: Di Bella e Tartamella

