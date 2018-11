intercettazioni

Le intercettazioni scuotono il Palermo Calcio

Nuova pagina nell’inchiesta condotta dalla Procura di Caltanissetta. Il giudice, Giuseppe Sidoti, pretendeva piccoli e grandi favori dai vertici del club rosanero per salvarlo dal fallimento.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/11/2018 - 09:05:26 Letto 423 volte

Nuova pagina nell’inchiesta condotta dalla Procura di Caltanissetta. Il giudice, Giuseppe Sidoti, pretendeva piccoli e grandi favori dai vertici del club rosanero per salvarlo dal fallimento. Per la procura nissena, “fin dall’inizio il giudice aveva deciso di rigettare l’istanza”. Oltre a biglietti per lo stadio e trattamenti privilegiati, dalle intercettazioni emerge anche una raccomandazione per far partecipare la classe del figlio alle commemorazioni del 23 maggio. Giovanni Giammarva, infatti, è il genero di Maria Falcone e, grazie al suo aiuto, una classe di prima media avrebbe partecipato al posto di un’altra alla manifestazione organizzata dalla Fondazione Falcone tenutasi all’aula bunker. “La vicenda, apparentemente banale, è in realtà estremamente significativa perché rileva in sé e per sé quale utilità di carattere ‘morale’ percepita da Giuseppe Sidoti come remunerazione del “servizio” prestato alla Us Città di Palermo, ma anche in quanto è fortemente indicativa dell’atteggiamento di Giammarva nei confronti di Sidoti“.

Nelle intercettazioni, Sidoti chiede il favore direttamente a Giammarva e per l’ex presidente del Palermo non ci sono problemi ad accettare la richiesta. “Giammarva dispone e Maria Falcone esegue. Giusto?”. E l’interlocutore risponde: “Esatto, esatto, così funziona”, questo uno stralcio delle conversazioni, sempre in tono semiserio.

