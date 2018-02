Le Pagelle

Le Pagelle: gara anonima da parte di tutti i rosanero scesi in campo.

Ordinaria amministrazione per la difesa. A centrocampo sotto tono Jajalo, in attacco stecca la coppia macedone.

di Alfredo Minutoli | Pubblicata il: 25/02/2018 - 00:41:58 Letto 360 volte

Pomini 6. Un pomeriggio relativamente tranquillo per l’esperto guardiapali rosanero, sempre presente le poche volte in cui viene chiamato in causa, ovvero sulla forte conclusione da posizione defilata di Reginaldo nel primo tempo e in alcune uscite a presa alta sui cross degli esterni avversari.

Rispoli 5,5. Complice il recente infortunio, quello attraversato dal vice capitano del Palermo è un periodo opaco. Assenti quasi del tutto, sulla fascia destra le sue proverbiali sgroppate, il suo è più un lavoro di contenimento che di partecipazione alla fase offensiva. Tenta di essere più propositivo nel finale ma i risultati rimangono modesti.

Bellusci 6. Si guadagna il gettone di presenza disputando una gara attenta e come sempre vigorosa. Pecca in più di un’occasione quando consegna la sfera agli avversari con lanci lunghi del tutto imprecisi.

Struna 6. Poco sollecitato dal leggero attacco della Pro Vercelli, lo svizzero si limita all’ordinaria amministrazione senza particolari sbavature.

Szyminski 6. Un piccolo passo avanti rispetto alle ultime uscite lo fa di sicuro. Niente di che ma, almeno, questa volta alcuni sganciamenti offensivi del polacco culminano in cross interessanti.

Murawski 5,5. L’inizio non è male, poi, con il trascorrere dei minuti, complice una botta alla testa e una alla tibia, la sua gara diviene sempre più anonima fino a quando, alla mezz’ora della ripresa Tedino non lo richiama in panchina per far posto a Gnahorè.

(30°st Gnahorè) SV. Entra senza incidere come in altre occasioni.

Jajalo 5. Considerato il ruolo che riveste in questa squadra, ovvero quello di regista, se è in giornata te ne accorgi subito, altrimenti il buio è totale. A Vercelli la prova del bosniaco è stata abulica, lenta, prevedibile e a tratti nervosa.

Chochev 5. Sul serio, ci si accorge della sua presenza nientemeno che al 32’ della ripresa, quando ci prova dalla distanza con una rasoiata che lambisce il palo. Per il resto gara anonima.

Coronado 5,5. Gara priva di acuti la sua, ma, se si contestualizza la prova del brasiliano nella pochezza generale del gioco espresso dalla squadra, si può senz’altro dire che nel primo tempo sembra l’unico in grado di fare movimento e creare scompiglio. In apertura di ripresa, forse troppo presto, cede il posto a Moreo.

(10° st Moreo) 6. Svaria per il fronte offensivo, lottando e riuscendo pure a rendersi pericoloso con un colpo di testa finito di poco alto.

Trajkovski 5. Nel primo tempo, il solito fumo, le solite giocate abbozzate senza mai nulla di concreto; nella ripresa va un tantino meglio; gioca di sponda con Nestorovski, ci prova dal limite sparando alto sopra traversa fino a sfiorare il gol vittoria, con un diagonale che chiama Pigliacelli alla difficoltosa deviazione in angolo. Comunque troppo poco.

Nestorovski 4,5. Il fatto che non gli arrivi un solo pallone giocabile è un dato di fatto ma per il capitano rischia di trasformarsi in un alibi. Avendo nelle sue corde la capacità di lottare e di fare a sportellate, dal macedone ci si aspetterebbe maggiore vigore agonistico e capacità di tentare di costruirsi da solo qualche occasione. Cosa che non avviene mai.

