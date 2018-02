Pagelle Palermo

Le pagelle: I rosanero affogano in un mare di insufficienze

Rosanero non pervenuti al Castellani. Contro l'indemoniato Empoli una gara di scarsa personalità da parte di tutti

Pubblicata il: 03/02/2018

Posavec 4,5: Le sue sono le stesse colpe di un’intera squadra incappata nella classica serata no. Impossibile trasmettere sicurezza quando l’intero reparto che dovrebbe proteggerti fa acqua da tutte le parti. Probabilmente avrebbe potuto fare di più in occasione del primo gol dell’Empoli.

Dawidowicz 4: Prova disastrosa quella del polacco che nella fascia destra della difesa ne fa di cotte e di crude. Mette lo zampino in almeno tre dei quattro gol dei toscani, perdendo in velocità e tempismo la sfida con il suo avversario diretto, come dimostra il fallo da rigore su Caputo.

Struna 4,5: mezzo voto in meno a causa dell’ammonizione rimediata per una pericolosa quanto gratuita gomitata, che gli costerà la squalifica in occasione della prossima sfida contro il Foggia. Non chiude su Caputo sull’azione del tre a zero.

Bellusci 5,5: caricato dagli ingenerosi fischi dei suoi ex tifosi, l’esperto difensore rosanero gioca quantomeno una gara vigorosa e sempre sul pezzo.

Szyminski 4: un esperimento da non ripetere per non rovinargli la carriera. Impiegato nella fascia destra del centrocampo, il polacco soffre le pene dell’inferno, sembrando il classico pesce fuor d’acqua. Quando viene riportato nella zona difensiva di pertinenza lo stato confusionale non cambia.

(Dal 20’st Gnahorè) 6. Chissà, magari se fosse stato schierato prima il Palermo se ne sarebbe giovato. Il centrocampista francese sembra stia attraversando un buon momento, cerca due volte la via del gol e si fa notare per il grande dinamismo. Potrebbe essere nuovamente arrivato il momento di schierarlo fin dall’inizio.

Coronado 4,5: Da un giocatore estroso e tecnico come il brasiliano bisogna aspettarsi sempre qualcosa in più. Non bastano le intenzioni abbozzate e le mezze giocate fatte vedere nel primo tempo. Coronado sparisce con il passare dei minuti fino a quando Tedino capisce che è meglio chiamarlo in panchina.

(Dal 27 s.t Rolando) Sv. Rimedia un’ammonizione da record neanche entrato in campo. Si fa notare per la foga messa nel finale.

Jajalo 5: notevole passo indietro del croato. Se a mancare è l’intera squadra, la personalità in mezzo al campo dimostrata da Mato viene fortemente penalizzata, ancor più al cospetto di avversari che sembrano indemoniati.

Chochev 5: Gara mediocre anche se, qualcosa in più dei compagni di reparto il bulgaro sembra poterla dare, soprattutto durante i suoi soliti sganciamenti in area avversaria.

(dall’11’st Moreo) 6: Vale un po’ il discorso fatto per Gnahorè. Entra e sembra voglia spaccare il mondo. Se c’è uno tra in rosa che avrebbe meritato di segnare il gol della bandiera è proprio l’ex Venezia, che ci va anche vicino in un paio di occasioni.

Aleesami 5,5: nel grigiore generale, questa volta apprezziamo la prova tutta grinta, soprattutto nel primo tempo del norvegese. Gioca una gran quantità di palloni, sulla fascia di pertinenza cerca lo spunto giusto dialogando spesso con Coronado, e si fa ammirare per un paio di incursioni al centro del campo nel tentativo di contenere gli avversari.

Trajkovski 4,5: Gara opaca, senza grinta quella del macedone, giocatore dai fondamentali tecnici innegabili ma dalla discontinuità irritante. Tedino si ostina a concedergli chance ma, probabilmente, per farlo risvegliare dal torpore in cui è caduto da un po’ di gare sarebbe meglio cambiare qualcosa.

Nestorovski 6: sfortunato in un paio di circostanze, pur non essendo servito a dovere dai compagni, la via del gol cerca di crearsela da solo. Tira da fuori area, impegna Gabriel su punizione, ci prova con una gran conclusione da fuori e avrebbe pure segnato se Bennacer non avesse sventato un suo colpo di testa sulla linea di porta.

