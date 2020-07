Palermo Calcio

Leoluca Orlando a Palermomania: ''Il Palermo giocherà al Barbera'' *VIDEO*

Ottimista il sindaco di Palermo Leoluca Orlando che a Palermomania parla così: ''Il Palermo deve giocare al Barbera, punto e basta''.

Intesa ancora non trovata, il Palermo in questo momento resta ancora senza stadio anche se oggi potrebbe forse arrivare una svolta: è prevista infatti la riunione dei capigruppo del consiglio comunale che cercheranno di trovare un accordo con il Palermo.

La strada più percorribile per trovare un punto d’incontro sembra rimanere quella legata a uno sconto sul canone contraccambiato da una serie di servizi sociali come l’aumento dei biglietti per i disabili e per le scuole calcio.

Resta anche da risolvere l’eventuale nodo sui biglietti omaggio per le autorità in tribuna vip e tutte le polemiche che ha scaturito tale proposta, dato che il club rosa la considererebbe positivamente in vista di un alleggerimento del canone.





