tennis

L'impresa di Cecchinato agli ottavi a Parigi

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/06/2018 - 18:37:37 Letto 324 volte

Prosegue la favola di Marco Cecchinato al Roland Garros. Il 25enne di Palermo, numero 72 del ranking mondiale, si è qualificato per la prima volta in carriera agli ottavi dello Slam parigino. Cecchinato, alla seconda presenza nel tabellone principale di Parigi (quinta complessiva nei Major), ha superato lo spagnolo Pablo Carreno Busta, numero 11 del ranking mondiale e decima testa di serie, lo scorso anno costretto al ritiro nei quarti contro Nadal per un infortunio agli addominali, con il punteggio di 2-6, 7-6, 6-3, 6-1 in due ore e 19' di gioco.

L'azzurro aveva piegato in rimonta, recuperando uno svantaggio di due set, il rumeno Marius Copil, numero 94 Atp, superando poi l’argentino Marco Trungelliti, numero 190 del ranking Atp, ripescato come lucky loser a seguito del forfait di Nick Kyrgios (il sudamericano, già a Barcellona, si è sobbarcato un viaggio in auto di 10 ore). Cecchinato, che ha conquistato a fine aprile a Budapest il suo primo titolo Atp, attende ora il vincente della sfida tra Gael Monfils (32^ testa di serie del seeding) e David Goffin (8). Dopo sei anni c'è dunque un italiano agli ottavi a Parigi (l'ultimo fu Andreas Seppi nel 2012).

