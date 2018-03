calcio

Lutto nel calcio italiano, è morto Astori

Il capitano della Fiorentina Davide Astori è morto in nottata...

Il capitano della Fiorentina Davide Astori è morto in nottata per cause non ancora precisate. Secondo quanto si è appreso, il giocatore era in un albergo di Udine con la squadra.

A causare la morte del giocatore sarebbe stato un arresto cardiocircolatorio. È confermata la notizia che Astori, 31 anni, capitano della Fiorentina e difensore della Nazionale, al momento del decesso si trovava nell’albergo “Là di Moret” in ritiro insieme con la squadra in vista della partita, di oggi, con l’Udinese.

Udinese-Fiorentina, in programma oggi, non si giocherà in segno di lutto per la morte del capitano dei viola Davide Astori. Il rinvio è stato deciso dal commissario della Lega di serie A, Giovanni Malagò.

