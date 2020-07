calcio

Ma è certo che il Palermo giocherà al Barbera ?

Una querelle che va avanti già da settimane, il Palermo chiede un maxi sconto sulla cifra di 341 mila euro che il Comune chiede per la concessione dell’impianto, Orlando prova a stemperare gli animi e manifesta ottimismo.

“Il Palermo giocherà allo stadio Barbera”. Ne è certo il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando che ribadisce la sua volontà di trovare alla fine un’intesa tra il Comune e il club rosanero per la concessione dello stadio. Una querelle che va avanti già da settimane, il Palermo chiede un maxi sconto sulla cifra di 341 mila euro che il Comune chiede per la concessione dell’impianto, Orlando prova a stemperare gli animi e manifesta ottimismo.

Il Palermo tramite l’ad Sagramola invece va all’attacco e dice: “La consapevolezza è che si sta parlando di un canone non adeguato per quelle che sono le dimensioni dell’unico utilizzatore possibile – afferma – . Non posso valutare la perizia, ma la sensazione è che sia stata fatta valutando lo stadio come un bene commerciale, invece è un contenitore realizzato per ospitare la squadra che è espressione del territorio”.

Insomma una querelle che andrà ancora avanti e che al momento sta tenendo in apprensione tutti i tifosi rosanero.

