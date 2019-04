cessione palermo

Macaione: ''Vi spiego chi è Arkus e cosa vuole fare con il Palermo''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/04/2019 - 09:49:21 Letto 395 volte

“Così abbiamo preso il Palermo, Zamparini ormai è il passato”. Vincenzo Macaione, advisor per l’operazione Arkus Network e papabile nuovo presidente rosanero parla così: “Il mio mestiere è un altro, ma sono un tifoso del Palermo e ne sarei onorato. Sarei comunque un presidente tecnico”.

Macaione nega che York Capital fosse a un passo dall’accordo: “Noi siamo sempre stati in testa e non siamo stati secondi a nessuno. Soltanto, che a differenza di chi parlava, noi abbiamo agito nel silenzio e abbiamo convinto i venditori; la chiave è stata il piano industriale presentato dal gruppo. Clausole? Le clausole delle quali sento parlare non esistono. Sono clausole standard che ci sono in ogni trattativa in questo tipo di affari”.

Nel corso dell’intervista, Macaione le intenzioni di Arkus: “Più che di un progetto si tratta di un piano industriale che è una cosa diversa. Arkus Network è un gruppo imprenditoriale ed è molto diverso da quello che può essere invece un fondo di investimento. York Capital è un fondo straniero mentre Arkus è un gruppo italiano che paga le tasse in Italia. Se il fondo, che è un fondo speculativo, mette dei soldi e poi si stanca va via. Tra gli imprenditori che fanno parte di Arkus ci sono anche degli appassionati di calcio e il calcio è uno dei terreni nei quali il gruppo si vuole espandere e che ha rapporti con le più importanti banche di affari”.

