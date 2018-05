le dichiarazioni di Mancini

Mancini: ''Italia, che orgoglio!''

''Allenare la Nazionale è motivo di orgoglio per chiunque''... le prime parole da ct di Roberto Mancini durante la presentazione al centro tecnico di Coverciano

"Allenare la Nazionale è motivo di orgoglio per chiunque. penso sia il momento giusto per me. Il periodo è difficile e molto va fatto. Ho pensato che questo potesse essere il momento giusto''. Queste le prime parole da ct di Roberto Mancini durante la presentazione al centro tecnico di Coverciano.

"Voglio essere un ct perbene e riportare l'Italia sul tetto del mondo e d'Europa. Questo era il momento più adatto per questa scelta. Parlerò e chiamerò Balotelli. Ci sono tanti giocatori di qualità".

''Sarà una sfida difficile ma bella - le parole di Roberto Mancini - nella vita nulla è semplice. È difficile accontentare tutti i tifosi, vincendo un trofeo con l'Italia, però possiamo unire''.

''Buffon? Gli parlerò in vista dell'amichevole del prossimo 4 giugno'', ha aggiunto il neo commissario tecnico dell'Italia.

''Ai giocatori chiederò di tirare fuori i loro sogni - ha aggiunto il neo commissario tecnico Roberto Mancini - Qui ci sarà spazio per tutti. De Rossi? Chi è stato importante ed è ancora il migliore sarà chiamato. Parlerò anche con lui. Voglio conoscere meglio tutti i giocatori prima di decidere come giocheremo - ha sottolineato - Il modulo lo deciderò in base alle caratteristiche''.

