presentazione nuovo allenatore

Marino: ''Sono qui per vincere''

''Questa per me è una grande occasione. Sono onorato e felice da siciliano di poter allenare il Palermo'', dice Pasquale Marino neo allenatore del Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/06/2019 - 17:01:10 Letto 338 volte

Il nuovo Palermo riparte da un allenatore siciliano, Pasquale Marino. La presentazioni oggi al "Renzo Barbera", in una conferenza stampa insieme ai vertici della società rosanero. Marino ha firmato un contratto biennale.

"Questa per me è una grande occasione - dice Marino -. Sono onorato e felice da siciliano di poter allenare il Palermo. Abbiamo tante responsabilità e faremo del nostro meglio per non deludere nessuno, ci impegneremo al massimo. Sento di avere il supporto della società e questo è importante. La squadra deve dare alla piazza le soddisfazioni che merita".

Marino ha anche chiari gli obiettivi: "Bisogna vincere subito, ma prima bisogna costruire bene. Ci vuole una società seria dietro una squadra vincente. Ovviamente è presto per fare valutazioni ma l'ambiente mi sembra quello giusto, ho accettato anche per questo. Mi sembra che questi imprenditori abbiano le idee chiare su quello che vogliono fare". Come si torna a vincere? "Bisogna costruire un nuovo ciclo, con i giocatori giusti - continua Marino -. Le vittorie arrivano attraverso il gioco, non si può improvvisare. La gente del Palermo deve tornare a casa con il sorriso. Oggi è il giorno più bello, speriamo che tutto vada bene. Io ho sempre cercato di arrivare al risultato attraverso il gioco. Spero di riuscirci".

Ti potrebbe interessare? Palermo, Marino ufficiale

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!