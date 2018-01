calcio

Maurizio Zamparini e la passione per gli esoneri

Vuoi o non vuoi, la colpa ricade sempre sugli allenatori. Quando una squadra non gira, la soluzione richiesta da tifosi e dirigenti è quella del cambio in panchina...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/01/2018 - 17:10:32 Letto 352 volte

A pagare, dunque, alla fine sono sempre i tecnici, che non riescono a imporre il proprio gioco o la propria leadership all’interno dello spogliatoio. Naturalmente, non sempre si ottengono i risultati sperati: il nuovo tecnico non ha la bacchetta magica, e se ci sono problemi strutturali in rosa irrisolvibili, non si trova la soluzione. Altre volte, però, il cambiamento porta i frutti sperati e la scelta dei dirigenti è azzeccata.

ZAMPARINI, IL MANGIA ALLENATORI

Delle volte, però, quando è troppo, è troppo. Nel corso della sua carriera da presidente, dal 2002, Maurizio Zamparini ha esonerato 29 allenatori, battendo tre record storici per la Serie A.

Il primo fu Ezio Glerean, mentre l’ultimo è stato Diego Lopez, sul finire della scorsa stagione, quando la retrocessione in Serie B del suo Palermo era quasi inevitabile. È necessario spendere due parole sul primo mister dell’era Zamparini a Palermo, Roberto Pruzzo, bandiera della Roma Campione d’Italia nel 1983. Durò solo un giorno. Zamparini, infatti, lo trovò ingaggiato e pensò bene di esonerarlo subito. Già da quel momento, a Palermo avrebbero dovuto capire quale sarebbe stata la vena del presidente.

Si dice che il presidente girasse per Palermo andando a tastare l’umore dei tifosi, per capire se, secondo loro, l’allenatore gestiva bene o male il gruppo. E la maggior parte delle volte, le sue scelte erano umorali, istintive. Capita, dunque, che Francesco Guidolin venga esonerato e poi richiamato per 3 volte, mentre Delio Rossi venga esonerato dopo un disonorevole 0-7 in casa contro l’Udinese. Insomma, domenica dopo domenica, c’era sempre più imprevedibilità. E più le stagioni passano, più diventa imprevedibile. Nella stagione 2012-2013, coincisa con la prima retrocessione del Palermo, si assiste a un vero e proprio Zamparini-show: si inizia con Sannino, che viene sostituito da Gasperini, il cui posto viene preso da Malesani. L’ex tecnico di Parma e Verona, però, non soddisfa il presidentissimo, che allora si affida di nuovo a Gasperini. Alla fine, però, viene richiamato Sannino. Una girandola incredibile che non fece assolutamente bene ai rosanero, che finirono in Serie B.

I risultati complessivi, però, danno ragione al patron del Palermo. È rimasto in Serie A per tanto tempo, riuscendo a creare anche rose molto importanti e regalando al Barbera lo spettacolo di giocatori come Cavani, Pastore, Dybala, Vazquez. Come giudicare il suo operato?

Come scritto in precedenza, tutto dipende dal caso e dai momenti. Certe volte, forse, sarebbe stato meglio essere meno impulsivo. In altre occasioni, la scelta è stata giusta. Ciò che è certo è che Maurizio Zamparini rimarrà alla storia come il presidente dai 29 esoneri. E forse non è ancora finita qua.

