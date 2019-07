Palermo Calcio

Miccichè: ''Il Palermo deve ripartire in fretta''

Gianfranco Micciché, presidente dell'Ars, ha parlato della situazione del Palermo e di come ripartire.

06/07/2019

Gianfranco Micciché, presidente dell’Ars, è stato intervistato per La Gazzetta dello Sport e ha parlato della situazione del Palermo e di come ripartire. “Ferrero, Lotito, Cairo, imprenditori cinesi: e perché no? – afferma – L’importante adesso è ricostruire il Palermo, farlo in fretta e bene, e per far questo servono capitali importanti, competenza e una passione commisurata a una tifoseria straordinaria”. “Io tifo perché arrivi un “pazzo” come lo fu a suo tempo Zamparini – continua – capace in pochissimo tempo di trasformare il Palermo in una squadra d’elite. Si guardi al futuro con la capacità di trasformare questa tragedia sportiva in una grande opportunità“.

Micciché propone la ricetta per il futuro: “Mi auguro che non si vada dietro a equilibrismi politici o inutili romanticismi, non credo sia importante la carta d’identità della nuova proprietà, ma soltanto il progetto sportivo”.

