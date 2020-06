promozione Palermo

Mirri: ''Con Di Piazza possiamo proseguire ma spetta a lui''

Conferenza stampa dal Palermo dopo la promozione in serie C.

Pubblicata il: 10/06/2020

Dopo la promozione in serie C il Palermo in conferenza stampa per parlare non solo della stagione che è stata ma per quello che sarà il futuro della squadra, ora che la società è tornata tra i professionisti, nel calcio che conta. Parlano il presidente Dario Mirri, il sindaco Leoluca Orlando e l'amministratore delegato Rinaldo Sagramola.

A prendere la parola subito Orlando: “La promozione era non un obiettivo, ma l’obiettivo. La bandiera rosanero è la forma di ringraziamento mia e della città alla società e alla squadra. Invito tutti a non guastare il clima di entusiasmo e comportarci tutti come start-up, siamo tutti start-up dopo il Coronavirus. Anche il Palermo è una start-up e voglio dimostrare il mio apprezzamento a Mirri".

Adesso palla al presidente rosanero Dario Mirri: “Ringrazio chi ci ha creduto sempre dal primo giorno, sappiamo che era un’impresa ma era dovuta. É stato un campionato entusiasmante, interrotto drammaticamente ma mai la squadra ha dimostrato di non meritare la vittoria. Abbiamo avuto una squadra vera”.

Prosegue a parlare il presidente del Palermo Dario Mirri: “Dovere vincere è stata una grande soddisfazione e la proverò anche nei prossimi giorni, perché il Palermo si ama da giocatori, da sindaco, da tifosi o da presidente. Chi ha voluto rinunciare all’abbonamento dimostra amore alla squadra e di aver compreso quello che era il nostro desiderio, lo stesso dicasi per gli sponsor. Noi abbiamo onorato i nostri impegni fino all’ultimo, anche il premio promozione. Senza mancare il pagamento degli stipendi e senza fargli mancare nulla. E i ragazzi lo hanno capito e hanno voluto rinunciare. Tutti hanno condiviso l’idea di dare il loro contributo, riconoscendo questa società come una famiglia. Questo è uno dei nostri veri successi. Potranno dire che a Palermo gli impegni si rispettano sempre”.

