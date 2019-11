rissa stadio

Mirri: ''Ieri mi sono vergognato''

''Definirli tifosi è anche troppo. Mi sono vergognato'', lo ha detto il presidente del Palermo Dario Mirri.

18/11/2019

“Definirli tifosi è anche troppo. Mi sono vergognato, sono andato dalla dirigenza della Palmese scusandomi”.

Lo ha detto il presidente del Palermo Dario Mirri in merito alla rissa di ieri al “Lo Presti” di Palmi, con alcuni tifosi rosanero protagonisti.

“Avevano i nostri colori - ha aggiunto Mirri - ma non hanno nulla di quello che ci riguarda. So bene che dentro la tifoseria del Palermo ci sono delle persone che non meritano alcun riguardo. Siamo per un calcio diverso, con tifosi diversi”.

Mirri però ha fiducia nella tifoseria rosanero e preannuncia una clamorosa svolta: “Il Palermo ha chiesto alle autorità competenti di eliminare la barriera di divisione dello stadio. Abbiamo parlato con il questore e gradualmente, potremmo raggiungere un obiettivo: dimostrare che questa è una città piena di appartenenza e trasparenza. Ne sarei molto orgoglioso, e penso lo sarebbero anche i tifosi. Siamo ben altro rispetto a quello che abbiamo visto ieri”.

