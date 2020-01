Palermo calcio

Mirri: ''Il Palermo tornerà in serie A''

''Ci vorrà del tempo ma è chiaro che Palermo tornerà in Serie A, con me o senza di me'', così il presidente del Palermo, Dario Mirri.

"Palermo è in Serie A. E’ la squadra che non è in A, i giocatori, il presidente, l’allenatore non sono in Serie A. Ci vorrà del tempo ma è chiaro che Palermo tornerà in Serie A, con me o senza di me, con questi giocatori o con altri. La squadra deve tornare in Serie A".

Così il presidente del Palermo, Dario Mirri, dal palco del Teatro Santa Cecilia nel corso dei Premi dell’Ussi Sicilia.

"Sappiamo che il calcio è uno degli sport, forse lo sport, che fa da traino a tutto questo mondo del divertimento in Italia. In questo momento la Sicilia è in difficoltà da anni, non solo a Palermo ma purtroppo anche nell’altra nostra sorella Catania".

