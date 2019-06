Vela

Mondello, presentato il team Luna Rossa Prada Pirelli che parteciperà all'America's Cup 2021

Presentazione del team Luna Rossa Prada Pirelli, club ufficiale sfidante alla 36th America's Cup, in programma in Nuova Zelanda nel 2021.

Il sindaco Leoluca Orlando, oggi, presso il Circolo della Vela Sicilia a Mondello, ha partecipato alla presentazione di Luna Rossa Prada Pirelli, club ufficiale sfidante alla 36th America’s Cup, in programma in Nuova Zelanda nel 2021

All’incontro con i giornalisti erano presenti, tra gli altri, Patrizio Bertelli, presidente del team, Agostino Randazzo, presidente del Circolo della Vela Sicilia, challenger of Record della 36ma Coppa America e Marco Trochetti Provera main sponsor Pirelli.

“Ancora una volta – ha commentato il sindaco Orlando – una eccellenza dello sport internazionale sceglie la nostra città a conferma del percorso culturale che stiamo vivendo in questi anni. Palermo è ormai un luogo ambito per la cultura dello sport, abbiamo vissuto l’emozione della scherma, oggi viviamo quella della vela e domani sarà la volta degli internazionali femminili di tennis ed ancora la mezza maratona. Il mio apprezzamento oggi va a coloro che a Palermo hanno lavorato per questo obiettivo e a quelli che in questa realtà promuovo la cultura del mare in tutte le sue dimensioni confermando che Palermo è una citta “tutto porto” e punto di riferimento di questa straordinaria esperienza internazionale”.

