Mondiali Russia 2018: ecco i gironi

I Mondiali 2018 prendono forma con il sorteggio che ha definito gli 8 gironi del torneo in programma in Russia...

Pubblicata il: 02/12/2017

I Mondiali 2018 prendono forma con il sorteggio che ha definito gli 8 gironi del torneo in programma in Russia dal 14 giugno al 15 luglio del prossimo anno. Spagna e Portogallo insieme. L'Argentina con la Croazia. La Russia padrona di casa con l'Uruguay. Il Belgio con l'Inghilterra e la Germania con la Svezia che ha fatto fuori gli azzurri nel playoff di novembre.

Con l'Italia ridotta al ruolo di spettatrice delusa, dopo il clamoroso flop nello spareggio con la Svezia, l'attenzione si sposta sul cammino che attende le 32 selezioni qualificate. Nel Gruppo A, senza troppa sorpresa, la Russia ha la strada spianata verso gli ottavi: solo l'Uruguay può impensierire la formazione di casa, attesa dalle sfide non proibitive con Arabia Saudita e Egitto. Nel Gruppo B, Portogallo e Spagna si avviano a braccetto alla fase successiva, salvo imprese di Iran e Marocco.

Nel Gruppo C, la Francia parte davanti a Danimarca, Perù e Australia. Intrigante il Gruppo D, nel quale l'Argentina deve guardarsi dalla talentuosa Croazia, dall'emergente Islanda e dall'insidiosa Nigeria, da sempre un top team in Africa. Il Brasile, nel Gruppo E, deve fare i conti con Svizzera e Serbia. Completa il poker il Costarica. La Germania campione in carica inizia il cammino nel Girone F con Messico, Corea del Sud e Svezia. Nel Gruppo G, Inghilterra e Belgio non dovrebbero correre grossi pericoli contro Tunisia e Panama. Equilibrio, tutto sommato, nel Girone H. La Polonia, unica rappresentante europea, se le vede con Senegal, Colombia e Giappone.

Il tabellone:

Girone A: Russia, Arabia Saudita, Egitto, Uruguay.

Girone B: Portogallo, Spagna, Marocco, Iran.

Girone C: Francia, Australia, Perù, Danimarca.

Girone D: Argentina, Islanda, Croazia, Nigeria.

Girone E: Brasile, Svizzera, Costarica e Serbia.

Girone F: Germania, Messico, Svezia, Corea del Sud.

Girone G: Belgio, Tunisia, Inghilterra, Panama.

Girone H: Polonia, Senegal, Colombia, Giappone.

