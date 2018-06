Monreale calcio e Atalanta assieme per un futuro radioso

calcio

Monreale calcio e Atalanta assieme.

Monreale calcio e Atalanta assieme. Il miglior settore giovanile d'Italia sbarca, infatti, a Palermo. Da ieri è ufficiale, il Monreale Calcio per la stagione 2018/2019 è affiliata all' Atalanta Calcio.

Si tratta di una duplice modalità di interazione: da un lato, i tecnici del Monreale potranno periodicamente recarsi presso la struttura bergamasca per toccare con mano metodologie e strategie di allenamento, dall’altro, gli stessi allenatori della Dea saranno ospiti delle strutture del club palermitano nelle quali potranno abbinare alla formazione degli allenatori del Monreale anche il monitoraggio dei giovani di spicco.

Amichevoli, tornei, programmazione e formazione tecnica daranno ai tesserati e agli istruttori esperienze importantissime per la loro crescita. Stando a recentissimi studi di settore, il Settore Giovanile atalantino non solo domina in ambito nazionale, ma fa parte stabilmente della “top ten” su scala continentale. D’altronde, basta affidarsi alla memoria perché erompano i nomi di Roberto Donadoni, in tempi più recenti di Giampaolo Pazzini, di Giacomo Bonaventura, di Riccardo Montolivo, fuori dal tempo e per sempre il nome di Gaetano Scirea.

