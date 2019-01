Palermo Calcio

Nasce la Palermo Football Club

Si prova a fare chiarezza e a dare un volto nuovo al Palermo Calcio.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/01/2019 - 21:51:22 Letto 370 volte

Si prova a fare chiarezza e a dare un volto nuovo al Palermo Calcio. I nuovi proprietari inglesi del Palermo hanno acquisito il 100% della Mepal (Merchandising Palermo) società proprietaria del marchio del Palermo calcio. Contestualmente nasce la Palermo Football Club SpA, ora proprietaria del 100% dell’US Città di Palermo e arriva il tanto atteso aumento di capitale per 15 milioni in Sport Capital Group Investments Ltd. In un comunicato, diramato nel pomeriggio, il gruppo inglese ha scritto: “Sport Capital Group Investments Ltd (società interamente controllata da Sport Capital Group Holdings Ltd) ha completato le seguenti operazioni. L’incorporazione di Palermo Football Club SpA, che ora è proprietaria del 100% delle azioni della U.S. Città di Palermo SpA.

L’acquisizione del 100% delle azioni di Mepal Srl, titolare del marchio e del progetto del nuovo stadio della Città di Palermo. Sport Capital Group Holdings Ltd ha sottoscritto e versato un aumento di capitale di 15 milioni di sterline in Sport Capital Group Investments Ltd come precedentemente annunciato”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!