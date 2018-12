Palermo

Natale rosanero con il palermo sempre in campo

I tifosi rosanero incrociano le dite sul responso finale del campionato di Serie B con il desiderio netto e chiaro di tornare nella massima categoria. Scopriamo quali saranno le partite del Palermo nel periodo delle feste.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/12/2018 - 17:28:17 Letto 454 volte

Mentre tutti i tifosi rosanero incrociano le dite sul responso finale del campionato di Serie B con il desiderio netto e chiaro di tornare nella massima categoria, per i palermitani quest'anno le feste tra Natale e capodanno si tingeranno insolitamente di rosanero visto che il Palermo scenderà in campo anche a ridosso delle festività di fine anno. Il calcio italiano sta cambiando rapidamente, basti pensare alla novità introdotta quest'anno del sito DAZN, un canale streaming non presenti sui tradizionali canali del digitale terrestre e del satellite che trasmette sia la Serie B che alcune partite di A, ed il modello è sempre più quello inglese della Premier League dove da sempre si gioca durante l'ultima settimana dell'anno. Staremo a vedere se questa sperimentazione che riguarderà contemporaneamente i campionati di A,B e C, conquisterà anche i tifosi italiani e se dunque verrà confermata anche per le prossime stagioni o meno.

Scopriamo dunque quali saranno le partite del Palermo nel periodo delle feste con la speranza che ovviamente arrivino vittorie a ripetizione. Si partirà dunque all'antivigilia, più esattamente domenica 23 dicembre: alle 17 e 30 i rosanero si troveranno ad affrontare in trasferta lo Spezia. I liguri attualmente sono a metà classifica della Serie B ma risultano essere una squadra ostica da affrontare soprattutto nelle loro mura amica. Ci vorrà un Palermo corsaro e scaltro per far propri i tre punti.

Dopo Santo Stefano, giovedì 27 dicembre alle 20 e 30, il Palermo tornerà invece al Renzo Barbera per affrontare l'Ascoli. I marchigiani così come lo Spezia gravitano a metà classifica in attesa di capire se possono lanciarsi all'inseguimento dei play off oppure guardarsi le spalle e temere di scendere in posizioni di classifica preoccupanti. Nel corso di questo campionato hanno alternato ottime prove ad altre meno brillanti: dunque nonostante le feste, i rosanero non dovranno in alcun modo sottovalutare l'impegno.

L'ultimo impegno del Palermo di quest'anno sarà infine domenica 30 dicembre nuovamente in trasferta questa volta sul campo del Cittadella. Oramai per i veneti non si può più parlare di sorpresa. La squadra da qualche anno gravita in modo costante nei piani alti della Serie B e quella che si giocherà dunque sarà una partita che conterrà tantissimo in chiave promozione. Dunque speriamo che il Palermo chiuda davvero con il botto questo 2018.

La pausa invernale comunque si farà ma è stata differita al nuovo anno. La Serie B si fermerà così come gli altri campionati per due settimane e gli impegni di gennaio per il Palermo saranno soltanto due: il 19 gennaio contro la Salernitana in casa e poi una settimana dopo si sale in Lombardia per affrontare la Cremonese.

Dunque feste con i tuoi e con il Palermo: sarà interessante vedere la presenza sugli spalti nella partita casalinga di giovedì 27 dicembre. Il periodo festivo porterà più spettatori sulle gradinate dello stadio oppure terrà più le famiglie in casa? Staremo dunque a vedere anche se poi la notizia che tutti soprattutto aspettano è quella che il Palermo regali tante vittoria prima e dopo Natale e ultimo dell'anno.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!