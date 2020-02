golf

Nell'attrezzatura del golfista c'è anche l'orologio smart

Non ci sono solo scarpe e mazze tra gli elementi indispensabili per fare un buon golfista, la tecnologia si affaccia anche in questo sport contribuendo a renderlo più esatto.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/02/2020 - 12:38:48 Letto 322 volte

Garmin lancia uno smartwatch che promette di fare di meglio che un caddy in carne e ossa. Infatti, il GPS integrato nel modello Approach S62 è in grado di elaborare stime esatte delle difficoltà che il giocatore deve affrontare per mandare la pallina in buca. Forse non è in grado di dare opinioni sulle scarpe più adatte da indossare, ma di certo è progettato per consigliare il ferro più adatto in base al tipo di gioco.

La tecnologia sul green

Questo Garmin migliora le prestazioni del modello precedente e offre opzioni altamente tecnologiche per un gioco ineccepibile. Il suo design è ben studiato e si può usare in pieno giorno perché lo schermo non riflette la luce del sole. Quindi è ben visibile in qualsiasi condizione ambientale. Il bello di questo orologio è che ha un design gradevole e facile da portare anche lontano dal campo da golf.

Il database dell’orologio include oltre 41mila campi da gioco già caricati, in questo modo è possibile conoscere e studiare in anticipo le caratteristiche del campo prima di recarsi a svolgere la partita.

Il caddie a portata di braccio

Il caddie è un po’ l’alleato del golfista, è la persona che aiuta a trasportare i ferri e che dà consigli su quale usare in base al tipo di tiro. Di certo l’orologio non sarà in grado di imbracciare la sacca, ma potrà dare consigli molto ben ponderati sul tipo di lancio e di bastone da scegliere per colpire e mandare la pallina dove deve.

Il GPS integrato è in grado di mostrare le caratteristiche del terreno, informazioni utili come l’inclinazione, la presenza di ostacoli e la reale distanza dall’obiettivo. Un calcolo esatto e molto utile in una manciata di secondi e grazie al contributo delle informazioni ricevute dal satellite.

Tra le informazioni che è in grado di fornire c’è anche la velocità e la direzione del vento. Parametri essenziali per essere certi di mandare la pallina esattamente dove desiderato senza deviazioni.

Bello al polso

La sfida dei wearable è di essere gradevoli da indossare anche al di fuori del contesto per il quale sono stati progettati. In questo caso, l’orologio si presta bene a essere indossato comodamente anche fuori dal campo da golf.

La schermata è ampia e consente di controllare con comodità le caratteristiche del terreno, ma una volta smesso di giocare assume l’aspetto di un orologio normale senza essere d’ingombro. Il cinturino è facile da mettere e sfilare, per questo indossare l’orologio è un’esperienza gradevole.

Il golf non potrebbe essere più smart

L’ingresso della tecnologia ha snaturato parecchi sport che prevedevano l’uso di intuito e istinto da parte del giocatore. Oggi non è più la stessa cosa fare una passeggiata in montagna, ma non lo è nemmeno fare una partita a golf.

Il software è in grado di calcolare numerosi elementi e variabili determinanti per portare a termine un buon gioco. Si possono impostare delle funzioni di calcolo complesse a più fattori che altrimenti richiedono anni e anni di esperienza per poter essere interiorizzate e dominate. Per esempio, il dispositivo calcola la distanza in iarde dall’obiettivo tenendo conto dei dislivelli del campo.

Ogni volta è possibile consultare l’orologio per conoscere con precisione la forma del green e la sua esatta posizione da qualunque punto del campo in cui ci si trova. Anche durante i colpi ciechi è possibile massimizzare la resa affidandosi al calcolo esatto del GPS, che identifica la posizione della bandierina.

Orologio sportivo completo

Dal momento che si trova al polso, l’orologio effettua delle analisi sulle condizioni fisiche del giocatore. Quindi può rilevare la frequenza cardiaca e il livello di saturazione di ossigeno. Sono dati che vengono letti istantaneamente e riportati all’utente che così può avere un quadro esatto del proprio stato di salute in tempo reale.

È collegato all’app tramite la quale è possibile leggere i dati relativi alle proprie sessioni di gioco. Quindi è possibile scaricare le informazioni rilevanti rispetto alle proprie prestazioni e condividerle con il resto della comunità di appassionati del gioco del golf.

È compatibile con smartphone Android e iPhone, in questo modo è possibile godere a pieno della sua sviluppata connettività. Un orologio per veri appassionati, specie considerando il prezzo mediamente più alto rispetto ad altri smartwatch pensati per gli sportivi.

