Nestorovski: ''Palermo, ti porto in serie A''

Ha voglia di tornare in serie A e di tornarci con la maglia del Palermo. Ilija Nestorovski torna a parlare e lo fa commentando lo straordinario girone d'andata dei rosanero.

07/01/2019

Ha voglia di tornare in serie A e di tornarci con la maglia del Palermo. Ilija Nestorovski torna a parlare e lo fa al sito ufficiale, commentando lo straordinario girone d’andata dei rosanero: “Questa prima parte di stagione è stata bella, siamo in primi in classifica, abbiamo giocato bene e sono molto contento per la squadra. Il nostro punto di forza è essere uniti, superiamo le difficoltà tutti insieme ma si può sempre migliorare”. Un bottino finora non esaltante per il capitano rosanero che però pensa solo al bene della squadra: “6 gol in 12 da titolare? Non sono importanti i miei gol ma che il Palermo vinca e sia primo. Mi dispiace per il mio infortunio, è duro vedere i compagni da casa o dalla tribuna, non è facile. Per me essere capitano di questa squadra è un orgoglio anche se in questo gruppo ci sono tanti leader”. Poi, un occhio alle concorrenti per la A e al rapporto con Stellone: “Le nostre rivali sono Benevento, Verona e Brescia. Stellone? Ho un bel rapporto con lui. Essendo un ex attaccante, a fine allenamento resta spesso con noi e ci spiega cosa possiamo migliorare per fare gol”.

E infine appello al pubblico: “É molto importante, lo scorso anno abbiamo vinto con facilità le partite casalinghe dei playoff anche grazie a loro che erano in più di 25 mila. Se venissero di più, vinceremmo sicuramente il campionato. Dobbiamo stare uniti tutti insieme e vincere questo campionato. Voglio tornare con questa squadra in Serie A perchè questa città e questi tifosi lo meritano“.

