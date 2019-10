Palermo Calcio

Nona vittoria consecutiva del Palermo, Orlando: ''Ulteriore passo di rinascita"

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/10/2019 - 09:09:13 Letto 385 volte

"Un altro successo, il nono consecutivo per il Palermo che ha vinto oggi contro il Nola, in una partita avvincente fino all'ultimo minuto. Un ulteriore passo nel cammino di rinascita della squadra Rosanero. Esprimo apprezzamento a tutti i giocatori e alla dirigenza per la tenacia con la quale continuano a guadagnare terreno sul campo e a riscuotere la stima e l'affetto tra i tifosi". Lo dichiara il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando.

