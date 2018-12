Palermo Calcio

Orlando: ''Ho tanti dubbi sul futuro del Palermo Calcio''

''Nessuna comunicazione ufficiale è arrivata al Comune da parte della società. Nessuno ha informato su chi sono i legittimi proprietari del Palermo Calcio''. Lo ha detto il sindaco Leoluca Orlando dopo la presentazione allo stadio Renzo Barbera.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/12/2018 - 12:53:21 Letto 386 volte

Dopo il botta e risposta a distanza, il sindaco Leoluca Orlando ha ribadito in un comunicato ufficiale la propria posizione in merito alla cessione del Palermo, sostenendo di non aver mai ricevuto comunicazioni in merito da parte del club rosanero.

Il testo del comunicato: “Nessuna comunicazione ufficiale è arrivata al Comune da parte della società. Nessuno ha informato su chi sono i legittimi proprietari del Palermo Calcio, dopo la annunciata cessione del pacchetto di maggioranza da parte di Maurizio Zamparini”.

“Ricordo che la squadra del Palermo – aggiunge il primo cittadino del capoluogo siciliano – gioca all’interno di uno stadio comunale in virtù di un rapporto contrattuale fra società e Comune. Anche per questo, un corretto rapporto istituzionale e formale avrebbe voluto che si informasse il sindaco del passaggio di proprietà, presentandogli i nuovi acquirenti”.

“Ribadisco – continua Orlando – che sono pronto ad incontrare chiunque rappresenti legittimamente il club di viale del Fante. Oggi, purtroppo, non posso aggiungere altro: ho seguito con attenzione la vicenda attraverso la lettura dei giornali, ma ho scoperto che anche li non c’è nulla e come la maggioranza dei tifosi rosanero nutro qualche ragionevole perplessità dopo la conferenza stampa dell’altro giorno. Rispetto alla trattativa con Baccaglini la differenza è notevole, perché con lui tutto è finito, mentre oggi, sembra, che nulla è cominciato. L’augurio naturalmente è che il Palermo abbia nuovi proprietari con voglia di investire per riportare i nostri colori in un contesto calcistico molto più importante a livello nazionale ed internazionale. L’amministrazione comunale è pronta a sostenere chi seriamente vorrà investire nella squadra e nelle strutture sportive, prendendo in esame ogni progetto che sia in conformità con l’attuale normativa in tema di impiantistica sportiva”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!