Nuovo presidente per il Palermo: Daniela De Angeli alla guida del club

Soluzione interna al CdA rosanero, trovata il giorno stesso delle dimissioni di Giammarva. Nuova sfida per la fedelissima di Maurizio Zamparini

Pubblicata il: 22/08/2018 - 11:42:03

Per un presidente dimissionario, un altro pronto a sostituirlo dall'interno. Soluzione casalinga per il Palermo, con Daniela De Angeli nuovo presidente della società di Viale del Fante.

Si apprende che la nomina del nuovo presidente - seppur ratificata il 13 agosto - di fatto è arrivata il giorno stesso delle dimissioni di Giovanni Giammarva, che aveva lasciato dopo le nuove nomine nell'ambito del CdA rosanero. Pare infatti che al dimissionario presidente non andasse a genio l'ingresso nel consiglio della figlia di Maurizio Zamparini, Silvana, in qualità di consigliere delegato. Nel frattempo il patron auspicherebbe un ritorno di Giammarva nonostante la sua decisa presa di posizione, ma per ora le strade sembrano tutt'altro che ricongiungersi, con l'ex presidente sempre più distante in quanto a visione societaria.

Da oltre 15 anni operativa nella società del Palermo in qualità di direttore amministrativo e responsabile della contabilità, Daniela De Angeli aveva ricoperto lo stesso ruolo anche al Venezia della gestione Zamparini. Ora per lei parte una nuova sfida in un momento complicato della storia del club palermitano, nella speranza di raccogliere consensi sportivi e non solo.

