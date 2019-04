Benevento-Palermo

Oggi il Palermo a Benevento per un altro passo verso la serie A

Il Palermo questa sera sarÓ di scena a Benevento per un match fondamentale per la promozione diretta in massima serie.

Un altro spareggio per la serie A. Dopo la vittoria sul Verona e le rassicuranti voci sul futuro societario, il Palermo questa sera sarà di scena a Benevento per un match fondamentale per la promozione diretta in massima serie. Il Lecce dopo la vittoria sul Carpi ha nuovamente 4 punti di vantaggio sui siciliani.

Stellone prepara la sfida del Vigorito partendo dal 4-3-1-2 come possibile modulo di partenza e con alcuni ballottaggi in zone chiave dello schieramento. la difesa è quasi fatta.

A sostituire Bellusci sarà Szyiminski che affiancherà Rajkovic, mentre sulle corsie esterne, a sorpresa, Salvi dovrebbe spuntarla su Rispoli. Aleesami e Mazzotta si giocano una maglia sulla sinistra. A centrocampo si va verso la conferma anche della mediana a tre e le scelte sono quasi fatte: Jajalo sarà confermato in cabina di regia, con Murawski e Haas al suo fianco come mezzali. Sulla trequarti, invece, il ritorno a disposizione di Falletti apre un possibile ballottaggio fra l’uruguaiano e Trajkovski. In attacco, Nestorovski non si tocca e sarà confermato, di conseguenza sarà di nuovo ballottaggio tra Moreo e Puscas come suo partner d’attacco. L’attaccante ex Venezia è reduce dall’assist vincente contro il Verona e sembra favorito sul rumeno.

