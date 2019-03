Palermo-Lecce

Oggi Palermo-Lecce, Stellone ha scelto questi uomini

Stellone non vuole alibi, il Palermo oggi non può sbagliare, anche perché un ulteriore passo falso complicherebbe ancora di più il cammino verso la promozione diretta.

02/03/2019

Poche chiacchiere, pensiamo a vincere. Senza giri di parole il tecnico del Palermo, Roberto Stellone carica ambiente e squadra per la delicata partita di oggi pomeriggio alle 18 al Barbera contro il Lecce. Un momento chiave per la stagione dei rosanero: la società che non è stata ancora venduta e l’ombra di una nuova istanza di fallimento richiesta dalla Procura, mentre sul campo una squadra che nel 2019 ha praticamente una media retrocessione e non riesce a rialzarsi. Stellone non vuole alibi, il Palermo oggi non può sbagliare, anche perché un ulteriore passo falso complicherebbe ancora di più il cammino verso la promozione diretta.

Stellone dovrebbe mandare in campo il Palermo così: Brignoli; Salvi, Bellusci, Rajkovic, Aleesami; Murawski, Jajalo, Chochev; Trajkovski; Nestorovski, Puscas.

Stadio semivuoto, il Lecce insegue ad un punto, sfida tosta oggi al Barbera.

