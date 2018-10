Ok sul bilancio del Palermo, scongiurate penalizzazioni

bilancio palermo calcio

Arriva l’ok del cda sul bilancio del Palermo. Il cda ha firmato il bilancio rosanero al 30 giugno 2018 seppur con i conti in rosso per circa 10 milioni di euro. C’è stato un alleggerimento della perdita per evitare l’obbligo della riduzione del capitale o addirittura della liquidazione.

E’ finalmente arrivata, quindi, la firma della presidentessa Daniela De Angeli. Il prossimo step è quello del parere del collegio sindacale, che arriverà entro due settimane. Successivamente, nell’assemblea dei soci prevista per il 10 novembre, si attende l’approvazione definitiva per evitare deferimenti col rischio di penalizzazioni che, comunque, dovrebbero essere scongiurate. Il termine ultimo è fissato per il 15 novembre.

