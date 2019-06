futuro del Palermo

Orlando: ''Basta incappucciati per il Palermo Calcio'' *VIDEO*

''Il mio dovere è salvare il salvabile. Se non ci dovessimo iscrivere prenderemo le nostre decisioni'', ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/06/2019 - 18:07:01 Letto 385 volte

“Per i nuovi proprietari l'iter sarà chiarissimo e trasparente, d’intesa con gli avvocati della Lega. Ho già parlato con Gravina e Balata e mi hanno confermato che ci conforteranno anche sul piano legale. Faremo un bando e organizzeremo una conferenza stampa al momento della pubblicazione”.

"Ho ricevuto manifestazioni di interesse. Tra loro anche Mirri e Ferrero. Mi hanno detto che sono pronti. Vorrei che finisse il tempo delle streghe e degli sceicchi. Dobbiamo volare basso".

"Questa vicenda surreale colpisce perchè il calcio è lo sport principe in questa città, in un momento in cui in altri sport si registrano successi. Proviamo rabbia e smarrimento".

"Il mio dovere è salvare il salvabile. Se non ci dovessimo iscrivere prenderemo le nostre decisioni". Ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando.





< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!