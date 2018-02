Pagelle Palermo

Pagelle: da Gnahorè, Rispoli, Bellusci e Nestorovski le uniche sufficienze

Fase di stanca da parte di troppi giocatori per un Palermo che sembra avere perduto la propria identità

di Alfredo Minutoli | Pubblicata il: 13/02/2018 - 01:21:45 Letto 422 volte

Posavec 5,5: Il giovane portiere croato non demerita del tutto; pregevoli sono infatti alcune uscite in presa alta, oltre che la parata su botta al volo di Greco. Incolpevole sulla conclusione irresistibile di Kragl, forse avrebbe potuto fare qualcosa di più in occasione del primo gol del Foggia siglato da Duhamel.

Dawidowicz 5,5: passi avanti rispetto alle incertezze mostrate al Castellani contro l’Empoli ma poca iniziativa quando c’è da impostare la manovra partendo dalla difesa.

Bellusci 6: fa valere il suo piglio di combattente guidando la difesa da vero leader. Qualche incertezza in fase d’appoggio ma prova tutto sommato sufficiente.

Szyminski 5,5: Vale il discorso fatto per il connazionale suo compagno di reparto: svolge il compitino senza sbavature ma nulla più.

(dal 42’ st La Gumina). SV Pochi minuti nel finale sperando nello spunto miracoloso

Rolando 5: Prova opaca ma condizionata dal fatto che i compagni non lo sollecitano praticamente mai, essendo il gioco della squadra prevalentemente sviluppato sulla fascia opposta.

(dal 12.st Rispoli) 6: Ancora lontano dalla forma migliore, l’esterno campano fa comunque intendere in pochi minuti che, in questo Palermo la sua è una presenza praticamente irrinunciabile.

Gnahorè 6: una prova generosa, a tutto campo, cercando di contenere le avanzate degli avversari e al contempo di trovare in qualche modo lo spunto giusto in fase avanzata. Nel primo tempo è sua la conclusione più pericolosa del Palermo verso lo specchio della porta avversaria.

Jajalo 5,5: Altra prova generosa del regista bosniaco. Nei contrasti è difficile vedergli perdere la palla, ma la sua lentezza in fase di impostazione finisce per condizionare la manovra dell’intera squadra.

Coronado 4: l’unica cosa bella dell’intera partita la fa in occasione dell’assist a Nestorovski da cui nasce il calcio di rigore che sblocca il match. Per il resto tanto fumo, difficoltà nello smarcarsi dal mastino Gerbo, che lo guarda a vista in maniera asfissiante, e abnorme sciocchezza quando con quell’inutile intervento killer sullo stesso Gerbo si fa espellere condizionando l’esito finale della partita.

Aleesami 5,5: ironia della sorte, proprio adesso che il norvegese sembra stia trovando uno straccio di forma accettabile, il resto della squadra affonda per la seconda volta consecutiva. Soprattutto nel primo tempo, il suo dinamismo sulla fascia sinistra sembra dare grattacapi agli avversari. Peccato non osi di più sia nelle conclusioni che nei cross, spesso imprecisi.

Moreo 5: Prova oltremodo opaco per il lungo attaccante ex Venezia. E’ vero che non viene mai messo nelle condizioni di tirare in porta, ma è altrettanto vero che il suo movimento senza palla, quello per il quale si sono tessute le sue lodi, è pressochè nullo. Non è sembrato essere il partner ideale di Nestorovski, con il quale spesso e volentieri si è pestato i piedi.

(dal 28’ st Chochev) 5,5: Gettato nella mischia dal suo allenatore dopo l’espulsione di Coronado, il bulgaro non riesce ad incidere più di tanto, travolto dalla definitiva involuzione della sua squadra ormai messa alle corde dagli avversari.

Nestorovski 6: per il macedone mezzo voto in più soltanto grazie al chirurgico rigore che porta in vantaggio i suoi e per la sfortunata traversa colta di testa sul finale. Per il resto meno movimento senza palla rispetto al solito.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!