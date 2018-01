calcio

Palermo, 0-0 a La Spezia

Il Palermo pareggia 0-0 a La Spezia, rosanero sempre primi ma assieme al Frosinone...

di Marco Gullą | Pubblicata il: 20/01/2018 - 20:19:18 Letto 355 volte

Il Palermo pareggia 0-0 a La Spezia, rosanero sempre primi ma assieme al Frosinone. Liguri che partono meglio, Palermo che si difende e cerca le ripartenze.

Rosanero imballati, manca la spinta di uno come Rispoli sulla destra.

Gara bloccata e muscolare, le due squadre cercano spazi che però nella prima fase di gara non trovano. Lo Spezia si dimostra formazione solida e compatta, soprattutto in difesa. Al 29’ squillo del Palermo, palla per Nestorovski che da posizione defilata colpisce solo l’esterno della porta. Gara che stenta a decollare, la formazione di Tedino regge in difesa ma non riesce ad essere pungente in avanti. Granoche al 58’ ha la palla del vantaggio ma di testa impatta male e mette a lato. 64’ grandissima risposta di Pomini su una girata di Gilardino, salvataggio strepitoso. I minuti scorrono e il risultato non cambia più, il Palermo pareggia e viene agganciato dal Frosinone in vetta.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!