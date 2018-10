evento benefico

Palermo, ''12 Ore Benefica Minibasket'', evento benefico per commemorare la strage di Capaci

Un’intera giornata dedicata ai piccoli cestisti da tutta la Sicilia, all’insegna del divertimento e della solidarietà. Si terrà nella settimana di commemorazione della strage di Capaci la I^ edizione della 12 Ore Benefica di MiniBasket, targata ‘Palermo Basket’. Il torneo, riservato a tutte le società minibasket dell’isola che ha già ricevuto il patrocinio del Comitato Regionale della Federazione Italiana Pallacanestro, nella persona del Presidente Riccardo Caruso, vedrà impegnati i giovanissimi atleti per un’intera giornata in uno degli scenari più suggestivi della Città di Palermo: Piazza Castelnuovo, davanti al Teatro Politeama.

Già avviate con l’Amministrazione cittadina le procedure relative alle necessarie autorizzazioni per il regolare svolgimento dell’evento, che vedrà allestiti ben quattro campi di dimensioni regolamentari nello spazio antistante il Teatro, sui quali saranno disputate le gare, una in ogni metà campo. All’interno del programma della manifestazione saranno previsti stand gastronomici ed eventi collaterali, quali un torneo di basket in carrozzina, con la partecipazione della squadra di wheelchair basketball dell’Associazione “I Ragazzi di Panormus” ed una partita tra la rappresentativa della Nazionale Magistrati e la prima squadra de La Braciera Palermo Basket.

La 12 Ore Benefica di MiniBasket, fin da questa sua prima edizione, devolverà l’intero ricavato all’Associazione “Laboratorio Zen Insieme” che ancora a oggi, a distanza di decenni dalla fondazione, si impegna per il riscatto e la dignità di una delle zone più difficili di Palermo, grazie all’impegno di un gruppo di giovani assistenti sociali.

Aggregazione, sport, spettacolo e finalità benefiche si intrecceranno con l’obiettivo di canalizzare l’energia dello sport per creare nuove relazioni sociali su territorio e concretizzando importanti progetti di unità sociale.

